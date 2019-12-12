200 مليار درهم صفقات شراء وتمويل عقارات دبي

تقترب عقارات دبي من إسدال الستار على عام 2019 بتسجيل صفقات بيع ورهن عقارية تتجاوز الـ 200 مليار درهم، وحتى صدور النتائج الإجمالية لكل التصرفات العقارية من دائرة الأراضي والأملاك فإن نتائج سوقي الرهن والبيع جاوزت سقف الـ 180 مليار درهم خلال الأشهر الـ 11 ماضية مدعومة بحراك استثماري دولي جاء ثمرة لحزمة واسعة من المحفزات.

وتصدرت وادي الصفا 5 باقي المناطق على صعيد الأعلى بيعاً للأراضي التجارية بتسجيلها 185 قطعة بقيمة 1,9 مليار درهم، كما تصدرت المنطقة ذاتها باقي المناطق على صعيد الأعلى بيعاً للفلل قيد الإنشاء بتسجيلها صفقات بيع 1562 فيلا بقيمة 2,2 مليار درهم، في حين تصدرت منطقة برج خليفة باقي المناطق الأعلى بيعاً للشقق السكنية قيد الإنشاء بتسجيلها 1468 شقة سكنية بقيمة 4,1 مليارات درهم. أما منطقة سيح الدحل فقد تصدرت على صعيد الأعلى رهناً بعدما سجلت 8 رهون لأراضٍ سكنية بقيمة 13,4 مليار درهم.