منتدى «ديتك» يستكشف فرص الابتكار في الفضاء

المصدر: دبي - البيان

خصّصت سلطة واحة دبي للسيليكون النسخة الثالثة من «منتدى ديتك» لموضوع الابتكار في قطاع الفضاء، بهدف تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين على المستويين المحلي والإقليمي على الإسهام الفاعل في صناعات الفضاء انطلاقاً من دبي والإمارات.

وأقيمت الفعالية، التي نظّمتها الواحة بالتعاون مع «مجلة رواد الأعمال Entrepreneur العربية»، في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، تحت عنوان «قطاع أعمال الفضاء»، حيث انعقد المنتدى بمشاركة مختلف الأطراف المعنية لمناقشة مشهد تكنولوجيا الفضاء في الإمارات.

وانطلق المنتدى بكلمة افتتاحية ألقاها هانز هنريك كريستنسن، نائب رئيس مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، تلا ذلك كلمة رئيسة لعبد الله حمد بو شهاب، مدير قسم تطوير الأعمال لدى «مركز محمد بن راشد للفضاء»، تحدّث فيها عن خطط الفضاء للإمارات، بما في ذلك جهود تمكين المشاريع والشركات الناشئة في قطاع الفضاء.

وتحدثت إلودي روبن جيليريم، مديرة إدارة لدى «غوثامز» في أبوظبي، عن تطوير المنظومة الحيوية لتكنولوجيا الفضاء في الإمارات، ودور «هب 71» في تمكين الشركات التكنولوجية الناشئة في قطاع الفضاء. وقدّم أروبا خالد، محلل الأبحاث الأول في مؤسسة دبي للمستقبل، تعريفاً بعمل مؤسسة دبي للمستقبل مع المشاريع والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكارات المرتبطة بالفضاء. وضمّت أجندة المنتدى جلسة حوارية رئيسة عن المشاريع الحكومية الهادفة إلى دعم الابتكار في قطاع الفضاء بدولة الإمارات.