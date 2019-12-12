«طيران الإمارات» تشغل رحلتها اليومية الرابعة إلى دكا قبل الموعد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات تشغيل رحلتها اليومية الرابعة إلى دكا اعتباراً من 29 مارس 2020 بدلاً من 1 يونيو 2020، وهو الموعد الذي تم الإعلان عنه سابقاً، وبذلك سيرتفع عدد رحلات الناقلة بين دبي والعاصمة البنغلادشية من 21 إلى 28 رحلة في الأسبوع، ما يتيح للمسافرين المزيد من خيارات السفر إلى وجهات الناقلة عبر القارات الست.

وقال أحمد خوري، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة غرب آسيا وشبه القارة الهندية: شهدنا منذ الإعلان عن إضافة رحلة يومية رابعة إلى دكا ارتفاع عدد الحجوزات المبكرة على هذا الخط. ويعد ذلك مؤشراً على سرعة النمو الاقتصادي لتلك الدولة وجاذبيتها كشريك عالمي للتجارة والأعمال على مستوى العالم ورغبة المواطنين البنغلادشيين باستكشاف العالم، وهذا ما دفعنا إلى تشغيل الرحلة في 29 مارس 2020، أي قبل الموعد الذي أعلنّاه سابقاً. وسوف يستفيد من الرحلة الجديدة، التي توفر توقيتاً مرناً وإمكانية مواصلة رحلاتهم بسلاسة عبر دبي، المسافرون إلى أوروبا والأمريكتين وأفريقيا والشرق الأوسط.

وستعمل الرحلة اليومية الجديدة بطائرات بوينغ 777-300ER بتقسيم الدرجتين: 42 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد في الدرجة السياحية. وسوف تضيف الطائرة طاقة شحن تصل إلى 280 طناً أسبوعياً في كل اتجاه. وتوفر «الإمارات للشحن الجوي» حالياً طاقة شحن تصل إلى 800 طن أسبوعياً.

وستغادر الرحلة «ئي كيه 588» مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 10:30 ليلاً، وتصل إلى دكا في الساعة 5:20 صباح اليوم التالي. وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 589» من مطار دكا الدولي في الساعة 8:00 صباحاً لتصل إلى دبي في الساعة 11:00 صباحاً. ويعد توقيت وصول وإقلاع الرحلة اليومية الجديدة ملائماً للركاب القادمين من مدن كثيرة، بما فيها لندن وروما وفرانكفورت وبورتو ونيويورك وواشنطن العاصمة ومكسيكو سيتي وجوهانسبرغ وكيب تاون.

تطوير

دشنت طيران الإمارات خدمتها إلى دكا برحلتين أسبوعياً في عام 1986 لتصل إلى 3 رحلات يومياً في 2013 لتلبية الطلب المتنامي. ونقلت طيران الإمارات خلال السنوات الـ33 الماضية أكثر من 9.9 ملايين راكب بين دبي ودكا.