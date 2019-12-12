200 مليار درهم مبيعات وتمويلات عقـارات دبي 2019

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تقترب عقارات دبي من إسدال الستار على عام 2019، بتسجيل صفقات بيع ورهن تتجاوز 200 مليار درهم، إذ تخطّت نتائج سوقي الرهن والبيع سقف الـ180 مليار درهم خلال الأشهر الـ11 الماضية، مدعومةً بحراك استثماري دولي.

وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق الأعلى بيعاً للأراضي التجارية بـ1,9 مليار درهم، كما تصدرت بقية المناطق على صعيد الأعلى بيعاً للفلل قيد الإنشاء بصفقات تجاوزت 2,2 مليار درهم، في حين تصدرت منطقة برج خليفة بقية المناطق الأعلى بيعاً للشقق السكنية قيد الإنشاء بتسجيلها 1468 شقة سكنية بقيمة 4,1 مليارات درهم.

أما منطقة سيح الدحل فقد تصدرت على صعيد الأعلى رهناً، بعدما سجلت 8 رهون لأراضٍ سكنية بقيمة 13,4 مليار درهم.