55 ملياراً رصيداً تراكمياً لاستثمارات الإمارات في مصر

المصدر: القاهرة - عبد الحي محمد

احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في الاستثمار بمصر بإجمالي رصيد استثمار تراكمي يصل إلى 55.2 مليار درهم (15 مليار دولار).

وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، في الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمنتدى الإمارات مصر للتجارة والاستثمار الذي انطلق في القاهرة أمس، إن حجم الاستثمار مرشح للزيادة بنهاية العام الجاري، بعد إعلان العديد من الشركات الإماراتية عن استثمارات ضخمة في مصر خلال العام الجاري، أبرزها استثمارات جديدة لشركة إعمار بقيمة 2.5 مليار دولار، ونحو مليار دولار جديدة لمجموعة الفطيم، واستثمارات تم إعلانها أول من أمس لشركة النويس لإنتاج الطاقة النظيفة بمبلغ 950 مليون دولار، وهناك استثمارات أخرى لشركات مبادلة، وموانئ دبي العالمية، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، والخليج للسكر، ومجموعة اللولو، وشركة الظاهرة، وجنان الزراعية، ودراجون أويل، والبنوك الإماراتية، ودانة غاز، وروتانا في مصر.

وأشار إلى أن مصر تمثل الشريك التجاري السادس عربياً للإمارات والشريك الـ21 عالمياً، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً لمصر والعاشر عالمياً، موضحاً أن إجمالي المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين بلغ 11 مليار درهم خلال النصف الأول 2019، وتشير تقديرات الوزارة إلى أنها ستحقق نمواً بنسبة 10% عن 2018 لتصل إلى 22 مليار درهم.

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