التضخّم يواصل التراجع للشهر العاشر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في دولة الإمارات على أساس سنوي 1.9% خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2018 وذلك للشهر العاشر على التوالي بعد صعود 4.76% مطلع 2018 إثر تطبيق الضريبة المضافة.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 108.3 نقاط في أكتوبر مقابل 110.4نقاط في أكتوبر 2018، فيما انخفض التضخم على أساس شهري 0.2% مقارنة مع شهر سبتمبر.

وانخفض التضخم السنوي نتيجة هبوط أسعار مجموعة خدمات النقل 5.3% وانخفاض مجموعة الملابس والأحذية 5.8% ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4,3% والأغذية والمشروبات بنسبة 1,8%، كما انخفضت أسعار مجموعة الفنادق 0.6% ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية ومجموعة الاتصالات 0.2% لكل منهما.

وارتفعت مجموعة الترويح والثقافة 23.2% ومجموعة سلع وخدمات متنوعة 1.5% ومجموعة التعليم 0.7% ومجموعة التبغ 0.6% ومجموعة خدمات الصحة 0.02%.