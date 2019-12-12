جمارك دبـي تُطلق حملة الخدمات المالية لعملائها

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمارك دبـي حملة للخدمات المالية استمرت على مدى 3 أيام متتالية، واستهدفت من خلالها عملاء الدائرة، ضمن جهودها في التطوير المستمر، وللاطلاع على احتياجات العملاء ونشر الوعي بالخدمات المالية المتاحة لهم على مدار الساعة من خلال الموقع الإلكتروني لجمارك دبي، وكذلك تبسيط الإجراءات عليهم.

وتأتي الحملة التي أطلقتها الإدارة المالية، ضمن الإجراءات التطويرية بهدف إسعاد العملاء وتوفير الوقت والجهد عليهم وكذلك التركيز على عدد من الخدمات والمبادرات التي أطلقتها الدائرة ومنها: خدمات الدفع الإلكتروني، الحساب المدين، خدمات المحفظة الإلكترونية، الحساب الافتراضي، وخدمات إدارة الحساب عبر الإنترنت والضمانات النقدية والبنكية، مع التركيز على مبادرة ضمان مخزون البضائع الافتراضي والتي تعتبر المبادرة الأولى من نوعها عالمياً.