إطلاق «بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني اللولو 247» الائتمانية من ماستر كارد

المصدر: دبي - البيان

تعاون بنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة «اللولو» لإطلاق «بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني اللولو 247» الائتمانية من ماستر كارد، والتي تتيح للعملاء في الإمارات شراء جميع مستلزماتهم المنزلية بسهولة عبر شبكة اللولو الواسعة من متاجر التجزئة، وكسب العديد من المكافآت المجزية في الوقت نفسه.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «انطلاقاً من مكانته الرائدة في مجال بطاقات الدفع، يسعى بنك الإمارات دبي الوطني باستمرار إلى إطلاق منتجات مصرفية مبتكرة توفر لعملائنا أعلى درجات القيمة والراحة.

ومن هنا تأتي أهمية شراكتنا الجديدة مع مجموعة اللولو والتي تجمع بين اثنتين من العلامات التجارية الرائدة التي نمت وازدهرت في الإمارات لتقديم منتج متميز يتيح لعملائنا كسب المكافآت المجزية حتى من خلال شراء مستلزماتهم الأساسية وإنفاقهم اليومي».

وقال يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في مجموعة اللولو: «البطاقة توفر استرداداً نقدياً بنسبة 7% عند استخدامها في متاجر «اللولو»، إضافة إلى مكافآت تصل نسبتها إلى 4% مشتريات الوقود، و2% على سداد فواتير الخدمات».