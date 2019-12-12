550 مليون درهم تمويلاً إسلامياً للمستشفى السعودي الألماني

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، إلى جانب 8 مصارف مشاركة، أمس استكمال صفقة تمويل مشترك بقيمة 550 مليون درهم (إضافة إلى إمكانية توفير 183 مليون درهم إضافية) لصالح «الإمارات لتطوير الرعاية الصحية»، الشركة المالكة للمستشفى السعودي الألماني في دبي.

وتضمنت قائمة البنوك المشاركة في الصفقة: «الإمارات الإسلامي» و«بنك الخليج الدولي» و«بنك المشرق» و«بنك دبي التجاري» و«البنك الأهلي المتحد» و«بنك الفجيرة الوطني» و«بنك الكويت الوطني» و«البنك العربي الأفريقي الدولي» و«البنك العربي المتحد».

وقد نجحت الصفقة في زيادة تغطية الاكتتاب بمعدل ثلاثة أضعاف.

وتولى كل من «الإمارات الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» دور مديري الاكتتاب والمنظمين المفوضين الرئيسيين بترتيب الصفقة. كما شارك «الإمارات الإسلامي» في هذه الصفقة بصفته وكيل الاستثمار والضمان والمصرف المنسق.

وقال صبحي بترجي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني: «يسعدنا أن نشهد هذا المستوى المتميز من الاستجابة والدعم من العديد من المصارف في هذا التمويل المشترك. وفي ضوء سعينا المتواصل إلى تعزيز حضورنا في الإمارات، يأتي هذا الدعم ليساعدنا على المضي قدماً في خططنا الطموحة وتوفير الرعاية الصحية عالمية المستوى لمزيد من الناس في السنوات المقبلة».

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: يسعدنا أن نقدم الدعم لخطط التوسع الاستراتيجية التي تنتهجها مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، أحد أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط. ويأتي استكمال هذه الصفقة بنجاح بمثابة إنجاز جديد يضاف إلى علاقتنا طويلة الأمد مع شركة الإمارات لتطوير الرعاية الصحية. ويلتزم «الإمارات الإسلامي» بدعم خطط تطوير الرعاية الصحية.

توسع

منذ افتتاح أول مستشفى لها في دبي في عام 2012، واصلت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني تعزيز حضورها في الإمارات ولديها اليوم مستشفيات في الشارقة وعجمان، كما أنها تعمل على تشييد مراكز للتميز ستستثمر فيها جزءاً من هذا التمويل.