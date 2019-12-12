«دبي للذهب» الأفضل بالمنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

فازت بورصة دبي للذهب والسلع للعام الثاني على التوالي بجائزة «أفضل بورصة في الشرق الأوسط وإفريقيا» ضمن جوائز «إف أو دبليو العالمية» لعام 2019. وتم تسليم هذه الجائزة المرموقة للبورصة خلال حفل مميز أقيم مساء أمس في فندق ليوناردو رويال في لندن.

وحصلت بورصة دبي للذهب والسلع على جائزة «أفضل بورصة في الشرق الأوسط وأفريقيا» بفضل تميزها عن باقي البورصات في المنطقة، حيث جاء اختيارها كالبورصة الفائزة بهذه الجائزة بعد عملية تقييم دقيقة شملت مجموعة من المرشحين، وذلك تقديراً لتميزها الواضح في مختلف المجالات، بما في ذلك من حيث الأداء وقدرات الابتكار والمنتجات والتكنولوجيا.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: بذلت مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع جهوداً استثنائية وحققت بفضل ذلك نجاحاً ملحوظاً في جميع المجالات. وتعتبر هذه الجائزة شهادةً على إنجازاتنا المتميزة وإضافة مهمة تعزز مكانتنا الرائدة في مجال تداول المشتقات والسلع في المنطقة. نحن نمضي بخطوات ثابتة لاختتام العام 2019 بقوة، ونتطلع إلى تعزيز أدائنا لمواصلة النجاح في العام المقبل.