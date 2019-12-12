%2 نمو اقتصاد الدولة في 2019

المصدر: دبي - البيان

توقع التقرير الاقتصادي السنوي 2019 الصادر عن وزارة الاقتصاد، أن يحقق الاقتصاد الحقيقي للدولة خلال العام الجاري نمواً بمعدل 2 %، ولفت التقرير الذي تم إطلاقه خلال المنتدى، إلى ارتفاع معدل نمو القطاع غير النفطي بفضل تحسن أنشطة قطاع السياحة والخدمات المالية بالتزامن مع تزايد حجم الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية المحفزة للنمو.

وأكد التقرير أن استمرار نمو الاقتصاد الوطني يأتي في ظل المشاريع المرتبطة باستضافة إكسبو 2020 دبي على جانب آثار تفعيل «الاستراتيجية الوطنية للابتكار»، و«السياسة العليا في مجال العلوم والتقنية والابتكار» بما تشمله من مشاريع بقيمة 300 مليار درهم، ونوّه التقرير بـ «مئوية الإمارات 2071» بوصفها رؤية استراتيجية على المدى الطويل تهدف لإعداد الدولة لمرحلة ما بعد النفط، إلى جانب أهمية برنامج الإمارات الوطني للفضاء، وتعزيز استخدامات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما فيها الذكاء الاصطناعي وغيره، بالإضافة إلى صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتوقع وزارة الاقتصاد في التقرير الاقتصادي السنوي أن تنمو الصادرات السلعية للدولة بنسبة 4.2% لتصل إلى 330.2 مليار دولار مقارنة مع 316.9 مليار دولار خلال العام الماضي. بالإضافة إلى توقعات بنمو الواردات السلعية بمعدل 4.3% لتصل إلى 245.4 مليار دولار خلال العام الجاري مقارنة مع 235.4 مليار خلال العام الماضي، وفي ظل نمو الصادرات والوارد، فمن المتوقع أن يرتفع الفائض في الميزان التجاري بـ 4.1% ليصل إلى نحو 84.8 مليار دولار خلال 2019.