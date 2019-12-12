الشارقة تستهدف 10 ملايين سائح بحلول 2021

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة، مؤخرا عن إطلاق «رؤية سياحة الشارقة 2021»، وهي استراتيجية لتطوير السياحة تستهدف زيادة التدفقات السياحية للإمارة، والوصول إلى 10 ملايين سائح وزائر بحلول عام 2021.

وتعتمد الخطة الاستراتيجية لهيئة الإنماء التجاري والسياحي، التي تأتي في أعقاب دراسة معمقة عن السوق السياحي للشارقة، وتقدم عروضاً وفرصاً في القطاع السياحي على 4 محاور أساسية هي تشمل كلاً من المحور الأول ويتضمن تعزيز مكانة الشارقة كوجهة مثالية للسياحة العائلية، من خلال طرح باقات وعروض متميزة، مصممة خصيصاً للعائلات، وبينما المحور الثاني يتمحور في اتباع مقاربة مبتكرة في تطوير القطاع السياحي، بهدف تحسين تجربة السائح، من خلال تقديم حلول مبتكرة.

أما المحور الثالث فيرتكز على تطوير وتنمية القدرات والمقومات السياحية لتصل للمستويات العالمية لتحسين كفاءة القطاع السياحي من خلال الشراكة والتعاون، ويأتي المحور الرابع في عملية الاستمرار في تطوير مكانة الشارقة كمحور ثقافي عالمي، والذي يتوافق تماماً مع أهداف الشارقة في تقديم السياحة العائلية.