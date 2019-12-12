«ستراتوم» لإدارة جمعيات الملاك تدخل سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك عن دخولها إلى سوق أبوظبي، وذلك لإدارة جمعيات الملاك في المشاريع العقارية الواقع في المناطق الاستثمارية في الإمارة، حيث تتوفر العديد من الفرص والأعمال التي يمكن الاستفادة منها في مجال جمعيات الملاك.

وقال سعيد عبدالكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لـ«ستراتوم» إن الشركة تعتبر من أوائل الشركات الإماراتية في مجال قطاع إدارة المرافق وقطاع الإشراف على جمعيات الملاك والذي يعتبر من القطاعات المهمة في الإمارات، وأن دخول سوق أبوظبي يعتبر مهماً للغاية في ظل التطور العمراني الذي تشهده العاصمة وجميع مناطق الإمارة، إلى جانب تطوير القوانين العقارية والمتعلقة بالتملك العقاري بشكل كامل لجميع الجنسيات في المناطق الاستثمارية، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال ونشط من حركة القطاع العقاري، ودفعه لمزيد من النمو.

وأضاف: «نحن نتواصل مع شركات التطوير العقاري وملاك المباني السكنية والتجارية في المناطق الاستثمارية للتمكن من وضع تصور حول إدارة جمعيات الملاك بشكل يعود بالفائدة على جميع الأطراف، ويقدم خدمة نوعية ومتميزة للقاطنين والعاملين داخل المباني السكنية والتجارية».

وأوضح الفهيم أن الشركة تعتبر أول شركة إماراتية تدخل قطاع إدارة جمعيات الملاك.