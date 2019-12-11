فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى يانغون في ميانمار

المصدر: وام

احتفلت فلاي دبي اليوم بانطلاق رحلاتها المنتظمة إلى يانغون في ميانمار معززة بذلك شبكتها لتضم وجهات في جنوب شرق اسيا.

وستكون الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الامارات وستعمل من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

وغادر على متن الرحلة وفد يمثل الناقلة برئاسة سودير سريداران نائب الرئيس للعمليات التجارية في فلاي دبي لمنطقة الامارات ودول التعاون وشبه القارة الهندية وافريقيا حيث استقبله بمطار يانغون عدد من المسؤولين.

وأعرب سودير سراداران نائب الرئيس للعمليات التجارية في فلاي دبي عن ثقته بإن الوجهة الجديدة لا تدعم فقط علاقات التجارة بين الامارات ويانغون فقط ولكنها ستكون ايضا وجهة سياحية للمسافرين من الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي ولمسافري الترانزيت الى اوروبا والولايات المتحدة مع طيران الامارات. كما انها تاتي ضمن احتفالاتنا بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاق فلاي دبي".

ومن جهته قال بيو مين ثين كبير وزراء منطقة يانغون إن هذه الرحلة ستكون ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الامارات حيث يحظى ركاب طيران الإمارات بوجبات مجانية واوزان الأمتعة المسموح بها على الرحلات التي تديرها فلاي دبي في درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.