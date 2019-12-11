المؤتمر الدولي للمحكمين وخبراء القطاع الهندسي ينطلق في دبي

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

شهدت دبي اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للمحكمين والخبراء في القطاع الهندسي بدعم وتنظيم استراتيجي من اتحاد المهندسين العرب وهيئة التحكيم الهندسي بالاتحاد، المحكمة الدولية للتحكيم، المعهد الملكي البريطاني للتحكيم، والجامعة الامريكية بدبي وجمعية المقاولين بالدولة والمنظمة العالمية للتكاليف ومؤسسة دبي لتنظيم الفعاليات، وشارك بالمؤتمر الذي يستمر يومين بفندق دوست تاني بدبي ما يقرب من 30 متحدثا وخبيرا عالميا من اكثر من 20 دولة، وبحضور ما يقرب من 100 متخصص في المجال من الجهات الحكومية والخبراء والمحكمين ومكاتب المحاماة وهيئات التحكيم الهندسية الدولية.