موقف لاينسي للإمارات تجاه مصر

المصدر: القاهرة - عبد الحي محمد

روي معالي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته في منتدى الإمارات مصر للاستثمار والتجارة بالقاهرة الذي يواصل أعماله اليوم بحضور أكثر من 250 مستثمر، موقفا مؤثرا لا ينسي للإمارات تجاه مصر.

وقال معاليه، مررنا بأيام صعبة جدا منذ عدة سنوات عندما تراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر بشكل يدعو للقلق. وكان العجز لدينا كبير في النقد الأجنبي وواجهنا فقدان كبير في الثقة بنا وبينما أنا مهموم في مكتبي فوجئت بمواطن إماراتي يدخل علي ويقول لي وقع على هذه الورقة قبل آخر الشهر. فتعجبت وقلت له أوقع على ماذا، فأجاب هذا مبلغ بمليار دولار لمصر لدعم الاحتياطي الأجنبي لديها من الإمارات ولابد أن توقع حالا لأن نهاية الشهر قربت وستصدر بيانات الاحتياطي الأجنبي وفيها تراجع وهذا سيكون له أثر سلبي على مصر وعلى البنك المركزي.

وواصل معالي المحافظ قائلا: "أقول للمستثمرين الإماراتيين لم تعد لديكم حجة اليوم لعدم الاستثمار في مصر نحن عملنا على إزالة جميع المعوقات وننتظر استثمارات إماراتية أكثر في مصر.