مطارات دبي: تأخير في حركة الطيران بسبب الأحوال الجوية

ذكرت مطارات دبي أن مطار دبي الدولي يواجه بعض التأخير في عملياته هذا الصباح بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "نظرا للأحوال الجوية السائدة، يواجه مطار دبي الدولي بعض التأخير في عملياته هذا الصباح.. تبقى راحة وسلامة المسافرين على رأس أولوياتنا ونعمل مع شركائنا في الخدمة لإعادة العمليات إلى طبيعتها وتجنب أي ازعاج لعملائنا."

وتشهد إمارة دبي ومناطق متفرقة من الدولة منذ الصباح الباكر هطول أمطار متفاوتةالشدة بين الغزيرة والمتوسطة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وفي معدل درجات الحرارة.