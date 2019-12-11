افتتاح فندق تاج أبراج بحيرات جميرا بدبي

المصدر: دبي - البيان

وسّعت سلسلة فنادق وقصور ومنتجعات سفاري تاج، العلامة التابعة لشركة الفنادق الهندية، حضورها في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح فندقها الثاني تاج أبراج بحيرات جميرا، دبي.

حضر الافتتاح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حيث كشف عن علامة تاج الشهيرة، وشارك بقص شريط الافتتاح وفي فعالية إنارة القناديل الهندية التقليدية احتفالاً بهذه المناسبة.

ويمزج الفندق الجديد بين إرث العلامة الذي يمتد على مدى أكثر من قرن من الزمن والتقاليد الهندية مع لمسات عصرية، ليصبح بذلك وجهة مميزة في منطقة أبراج بحيرات جميرا للأعمال والفعاليات الاجتماعية.

ويضم الفندق 200 غرفة وجناح مع إطلالات على نادي الإمارات للجولف، ومرسى دبي مارينا والخليج العربي، لتمنح الضيوف موقعاً مثالياً للاستمتاع بأفق المدينة. ويعد هذا الفندق الأول بالقرب من أبراج بحيرات جميرا الذي يمتلك قاعة كبيرة لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات.

كما يحتضن صالة «تاج كلوب لاونج»، وصالة رياضية تفتح أبوابها على مدار الساعة.

ويتيح الفندق خيارات مميزة من المطاعم، يبرز منها مطعم «شاميانا»، إضافة إلى ركن باروس المستوحى من أجواء المتوسّط، والذي يمتاز بموقعه على السطح، في الطابق 46 من الفندق، بجوار المسبح، كما يتميز الفندق بموقعه على بعد 30 دقيقة من مطار دبي الدولي ومطار «دبي وورلد سنترال»، وعلى مسافة قصيرة مشياً من محطة المترو، كما يسهل الوصول منه إلى أهم المناطق السياحية في المدينة.

ويقدم الفندق لضيوفه عرضاً بمناسبة الافتتاح يمتد لغاية 10 يناير 2020، وإمكانية تسجيل الدخول المبكر وتسجيل الخروج المتأخر، حسب التوافر، مع خصم 15% في جميع مطاعم الفندق.