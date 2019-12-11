شراكة بين «المشرق» و«زوهو»

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

أعلن بنك المشرق أمس إبرام شراكة مع شركة «زوهو»، المتخصصة عالمياً في تطبيقات برمجيات الأعمال في دبي، لدعم الشركات الصغيرة. وأكد روهيت غارغ رئيس الخدمات المصرفية للأعمال و«النيو بيزنس» في بنك المشرق، أن استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» تسهم في تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي عبر الاستفادة من الفرص المرتبطة بالمشروعات الخاصة بالاستضافة. وأكد غارغ أن اللجنة التي تم تشكيلها بمبادرة من اتحاد مصارف الإمارات نجحت في مساعدة عدد جيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة في الاستمرار في ظل تقديم خطط لإعادة هيكلة الديون مع توفير تمويلات جديدة.

ورداً على سؤال حول حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الانضمام إلى البنك الرقمي «نيو بيزنس»، أجاب غارغ بأنه لا يوجد حد أدنى، ولكن الحد الأقصى للمبيعات السنوية التي تحققها الشركة يجب ألا يتجاوز 30 مليون درهم.

وقال هيذر نيزام، رئيس زوهو كورب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن هدف الشراكة هو توسيع قاعدة العملاء من خلال ضم عملاء بنك المشرق إلى تطبيقات «زوهو» المحاسبية، خاصة أن العمل البنكي والمحاسبي يشتركان في أمور كثيرة، وعملاء المشرق هم المستفيدون من هذه التطبيقات، مؤكداً أن الشركة بصدد الإعلان عن شراكات مع بنوك محلية خلال الفترة المقبلة.

وسيتمكن أصحاب حسابات NeoBiz من الوصول بسلاسة إلى «زوهو بوكس»، أقوى برنامج محاسبي متوافق مع ضريبة القيمة المضافة، مما يلغي الحاجة للإدخال اليدوي للبيانات ويتيح أتمتة عمليات المطابقة المصرفية. وقال براشانت جانتي، مدير حلول إدارة المنتجات، والضريبة العالمية، والمحاسبة والرواتب، في «زوهو كورب»: «حتى الآن، يشّكل التكامل بين الخدمات المصرفية للشركات وتخطيط موارد المؤسسات ترفاً يقتصر على المؤسسات الكبرى فقط. ونحن سعداء بالانضمام إلى بنك المشرق من أجل توفير هذا التكامل للشركات من مختلف الأحجام وجعل ممارسة الأعمال المصرفية والمحاسبية اليومية أكثر يسراً».