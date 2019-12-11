نائب رئيس «أوبو»: مبيعاتنا بالإمارات تضاعفت في عام

المصدر: شنزن- سيد صالح

أكد ألين وو، نائب رئيس شركة «أوبو» ورئيس قسم المبيعات العالمية بالشركة، أن مبيعات الشركة في دولة الإمارات قد تضاعفت بنسبة 100% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام السابق.

وتحدث وو أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع هنري تانغ، نائب رئيس «أوبو» ومدير «معهد أوبو لأبحاث القياسات»، للرد على استفسارات الإعلاميين، وذلك ضمن فعاليات «أوبو إينو داي» أو «يوم «أوبو» للابتكار 2019»، والتي بدأت أمس وتستمر على مدى يومين بمدينة «شنزن» الصينية.

وقال وو إن الإمارات والسعودية قادتا ارتفاع حجم مبيعات «أوبو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2020. وأكد وو أن سوق الإمارات تحظى بأهمية بالغة لدى «أوبو»، خاصة فيما يتعلق ببناء العلامة التجارية للشركة في المنطقة.

وأضاف: «تقود الإمارات والسعودية عمليات بناء العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما لهما من تأثير كبير على أنماط الاستهلاك وحركة البيع في باقي دول المنطقة».

وتطرق وو إلى مصر، فوصفها بأنها أكبر سوق لمنتجات «أوبو» في أفريقيا. وقال وو: «نحن الشركة الثانية من حيث حجم مبيعات الهواتف الذكية في مصر، ونطمح إلى مواصلة النمو كي نكون في صدارة السوق هناك».