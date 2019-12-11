أضخم تجمع استثماري إماراتي مصري اليوم

المصدر: القاهرة - عبد الحي محمد

تحتضن العاصمة المصرية القاهرة اليوم، فعاليات الدورة الأولى لمنتدى مصر الإمارات للتجارة والاستثمار أكبر تجمع استثماري بين مصر والإمارات بحضور ومشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين.

وتنظم المنتدى وزارة الاقتصاد الإماراتية ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومجلس الأعمال المصري الإماراتي، ويحضره الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، وعبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية وطارق عامر محافظ البنك المركزي وجمعة مبارك الجنيبي السفير الإماراتي بالقاهرة وجمال سيف الجروان رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي و ناصر محمد النويس - رئيس مجلس إدارة شركة روتانا لإدارة الفنادق وأكثر من 100مستثمر يمثلون كبريات الشركات الإماراتية مثل مبادلة للاستثمار ومؤسسة دبي للاستثمار وشركة مصدر وبروج ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

ويهدف المنتدى إلى خلق منصة حوار مشترك بين كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مصر والإمارات.

ويناقش المنتدى مستجدات المشاريع الاستثمارية الإماراتية في مصر والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر كما يستعرض المنتدى قصص نجاح الشركات الاستثمارية الإماراتية في مصر وخططها المستقبلية وأبرز القطاعات المستهدفة لاستثماراتها.

وتتضمن فعاليات المنتدى عدداً من الجلسات النقاشية التي تدور حول كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص الإماراتي في مصر ودور القطاع المصرفي في تعزيز التجارة والاستثمار بين كلا البلدين، إضافة إلى دعم وتعزيز الخدمات اللوجستية وتأمين الصادرات، ومن المتوقع أن تشهد فعاليات المنتدى توقيع مذكرات تفاهم أبرزها مذكرة تفاهم بين مؤسسة الاتحاد لائتمان الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات.

وأكد عبد الله آل صالح أن المنتدي يأتي في ظل تنام غير مسبوق لحركة الاستثمارات الإماراتية في مصر حيث تجاوزت حاليا 7.2 مليارات دولار ، وتسعى الإمارات إلى زيادته إلى 14مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

نقلة نوعية

وأكد جمعة الجنيبي سفير الإمارات في مصر على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تشهد نقلة نوعية وكمية كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية خلال الخمس سنوات الماضية إلى أكثر من 403 مليارات جنيه، وبلغ التبادل غير النفطي بين البلدين العام الماضي أكثر من 91 مليار جنيه بنمو 14.6% عن عام 2017 البالغ 66 مليار جنيه.

وذكر أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار مباشر قيمته 115 مليار جنيه يعكس نشاط 1165 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية نوفمبر 2019.

«النويس» تبني محطتي كهرباء بمصر

أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أن بلاده وقعت اتفاقاً مع شركة النويس الإماراتية أمس لإنشاء محطتين للكهرباء تعملان بالطاقة المتجددة. وأضاف الوزير أن الشركة ستشيد محطة للطاقة الشمسية بطاقة 200 ميجاوات في محافظة أسوان جنوب البلاد ومحطة لتوليد الكهرباء من الرياح بطاقة 500 ميجاوات بمدينة رأس غارب على البحر الأحمر.

وقال حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة النويس للاستثمار في مؤتمر صحفي مع شاكر إن تكلفة القيمة الاستثمارية للمشروعين 16 مليار جنيه (990 مليون دولار). وسيجري تشييد المحطتين بشراكة بنظام البناء والتملك والتشغيل. وقال الوزير إن مصر ستدفع 2.48 سنت مقابل كل كيلووات من الطاقة الشمسية و3.1 سنتات لكل كيلووات من طاقة الرياح.