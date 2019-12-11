مصرف عجمان يوقع اتفاقية لإقامة منصة رقمية شاملة متعددة القنوات

المصدر: عجمان - البيان

وقع مصرف عجمان اتفاقية مع شركة أفانزا سولوشينز لإقامة منصة شاملة متعددة القنوات، تتكون من حل مصرفي رقمي ومحرك ينظم الأعمال المصرفية، لتحويل تجربته المصرفية وتقديم خدمات جديدة بوتيرة أسرع.

وقع الاتفاق محمود كابوروالا، الرئيس التنفيذي لأفانزا سولوشينز، وكاشف تاكور، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد، مصرف عجمان، وعدد من أبرز أعضاء الإدارة في المؤسستين.

وهذا التطور يتيح الفرصة لمصرف عجمان لتجديد بنيته التحتية الرقمية وخلق مزايا تنافسية جديدة تسمح له في المقابل بخدمة عملائه بأفضل طريقة ممكنة، وطرح خدمات جديدة وتعزيز جهود التوجه نحو السوق. وقال كاشف تاكور، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد، مصرف عجمان: المنصة الشاملة تأتي في قلب استراتيجيتنا الرقمية، وستتيح لعملائنا الدخول إلى خدماتنا المصرفي.