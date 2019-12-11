«تايم» تضيف منشأتين فندقيتين إلى محفظتها

المصدر: دبي - البيان

توقع مجموعة «تايم» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها اتفاقية جديدة لإدارة كل من «أونيكس» للشقق الفندقية في منطقة القصيص بدبي و«مونستون» للشقق الفندقية الفجيرة.

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها خلال معرض سوق السفر العربي 2019 بين محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق وعلي محمد عبيد القطامي، المدير الإداري لشركة «جيمس إتش آر سوليوشنز»، ستتولى مجموعة تايم للفنادق إدارة العمليات اليومية لكل من «تايم أونيكس» للشقق الفندقية القصيص و«تايم مونستون» للشقق الفندقية الفجيرة.

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى مواصلة نمو علامة تايم الفندقية وتوسيع نطاق أعمالنا في كافة أنحاء دولة الإمارات مع افتتاح المزيد من الفنادق في دبي والشارقة، فضلاً عن التوسع في مناطق أخرى من المنطقة مثل السعودية ومصر».

وتضم «تايم أونيكس» للشقق الفندقية القصيص 176 شقة فندقية بما في ذلك 42 استوديو و99 شقة بغرفة نوم واحدة و35 شقة مؤلفة من غرفتي نوم.

شراكة

بدوره أكد علي محمد عبيد القطامي، المدير الإداري لشركة «جيمس إتش آر سوليوشنز» أهمية توقيع هذه الشراكة بالقول: وقع اختيارنا على مجموعة تايم للفنادق لإدارة هاتين المنشأتين الفندقيتين نظراً لخبرتها الواسعة في قطاع الضيافة وتمتعها بالديناميكية والمرونة، مع نجاحها في تشغيل وإدارة عدد من الفنادق في دولة الإمارات ومنطقة الخليج والشرق الأوسط، عبر تقديم تجربة ضيافة استثنائية.

تميز

كما تتميز تايم في مجال التسويق، مع قدرتها العالية على ترويج فنادقها في المنطقة، فضلاً عن علاقاتها المتينة مع أفضل وكالات السفر في منطقة الخليج، ومشغلي الرحلات السياحية في كافة أنحاء العالم.