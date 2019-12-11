«صن سيت» للضيافة تفتتح سطح الترفيه «أورا سكاي» في نخلة جميرا قريباً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة مجموعة صن سيت للضيافة، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن توسيع محفظتها في الإمارات مع الافتتاح المرتقب لسطح الترفيه «أورا سكاي بول أند لونج» الأول من نوعه في جزيرة نخلة جميرا دبي، والذي سوف يضم أعلى حوض سباحة في الإمارات مع إطلالة 360 درجة، ويقع في الطابق 50 من برج «ذا بالم تاور» الذي يتبع بإدارته لشركة نخيل للتطوير العقاري.

هذا وتقدم صن سيت العلامات العالمية والأفكار المبتكرة إلى دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا، ويتبع لمحفظتها عدد من أهم المنتجعات ومنافذ الأطعمة والمشروبات المعروفة في المنطقة، وحول الاستعداد لافتتاح المشروع الجديد، قال أنطونيو غونزاليس الرئيس التنفيذي لمجموعة صن سيت للضيافة: «تفخر مجموعة صن سيت للضيافة بتقديم مفهوم سطح الترفيه الذي يضم حوض السباحة الشاهق في الإمارات، والذي سوف يفتتح خلال عام 2020، ويبلغ ارتفاع سطح ترفيه «أورا سكاي بول أند لونج» 210 أمتار فوق سطح الأرض، ويضم أعلى حوض سباحة في الإمارات، وهو أحد أعلى أحواض السباحة على مستوى العالم، ويطل على مرسى دبي مارينا وبرج العرب وجزر العالم وبرج خليفة».

وأضاف غونزاليس: «تعد علامة «أورا سكاي بول أند لونج» أحدث إضافة لمحفظة مجموعة صن سيت للضيافة، والتي تضم حالياً منافذ للأطعمة والمشروبات والنوادي الشاطئية والترفيهية في الإمارات والسعودية، والكويت، والبحرين، وجنيف، ولندن، وقد أضفنا خلال عام 2019 ثلاث علامات متخصصة بالأطعمة والمشروبات، بما فيها مطاعم Mood Rooftop Lounge في فندق الميدان».