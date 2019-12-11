13.5 مليون زائر لدبي في 10 أشهر بنمو %4.8

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

ارتفعت حركة السياحة الوافدة إلى دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019 لتصل إلى 13.5 مليون زائر، مقارنة بـ12.8 مليون زائر في نفس الفترة العام الماضي بزيادة 4.81% وفقاً لإحصائيات دائرة السياحة بدبي، التي أظهرت تحقيق الفنادق متوسط إشغال 74%.

وارتفعت طاقة فنادق الإمارة بنهاية أكتوبر إلى 122.18 ألف غرفة في 724 منشأة فندقية مقارنة بـ113.5 ألف غرفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي ضمن 708 منشآت بنمو 8% في عدد الغرف و2% في عدد المنشآت، بينما بلغ إجمالي الليالي الفندقية 26.01 مليون ليلة مقارنة بـ24.49 مليوناً بنهاية أكتوبر 2018 بمتوسط مدة إقامة للسائح 3.4 ليالٍ.

وأظهرت البيانات أن متوسط العائد على الغرفة وصل إلى 295 درهماً خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، في حين وصل متوسط السعر خلال نفس الفترة العام الماضي إلى 400 درهم.

وواصلت الهند تصدرها لأهم الأسواق حيث وصل عدد الزوار من الهند في دبي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري إلى نحو 1.588 مليون زائر، بينما وصل عدد السعوديين إلى 1.344 مليون زائر.