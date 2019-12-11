«مؤسسة النفط» تزوّد وقود الطائرات لعملاء «إينوك» في 34 مطاراً بالهند

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مجموعة إينوك اتفاقية دائمة لتزويد وقود الطائرات مع مؤسسة النفط الهندية، أكبر الشركات التجارية المتخصصة بقطاع النفط والغاز في الهند، وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية امتداداً لعلاقات التعاون الوثيقة التي جمعت بين إينوك ومؤسسة النفط الهندية على مدى العامين الماضيين.

وبموجب العقد الدائم، ستعمل مؤسسة النفط الهندية على تزويد وقود الطائرات إلى عملاء إينوك القادمين من والمغادرين إلى 34 مطاراً في الهند.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تمثّل اتفاقيتنا مع المؤسسة إنجازاً جديداً في خططنا التوسعية العالمية، وتلقي الضوء على إمكاناتنا الكبيرة التي بدت جليّةً في نجاح شراكتنا المستمرة مع المؤسسة ضمن قطاعات متعددة، بما في ذلك الوقود البحري.

واستناداً إلى الصلات الوطيدة التي تجمع بين الإمارات والهند، والتي تتجلى في العلاقات التجارية الثنائية القوية والشراكات البنّاءة، فإننا على ثقة بأن الاتفاقية الجديدة ستضيف قيمة كبيرة إلى عملائنا من شركات الطيران التي تسيّر رحلاتها بين مطارات البلدين».

يُذكر أن الشراكة بين مجموعة إينوك ومؤسسة النفط الهندية تشمل أيضاً واحدة من أكبر مبادرات التعاون في قطاع الزيوت البحرية العالمي، إذ يركّز الطرفان على أعمال الأبحاث والتطوير المشتركة لتطوير أسطوانات النفط المتوافقة مع المعايير الدولية والهادفة إلى تقليل نسبة الكبريت المستخدم في الوقود البحري إلى 0.5 في المئة ابتداءً من 1 يناير 2020.

وتسير الناقلات في الهند والإمارات طائرات بسعة 134,441 راكباً كل أسبوع، وفقاً للحقوق الثنائية الحالية. وبلغت قيمة العمليات التجارية غير النفطية 35.9 مليار دولار في 2018.