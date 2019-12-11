حصة بو حميد: 66 % نصيب الإماراتية من الوظائف الحكومية

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إن المستحيل غير موجود في قاموس دولة الإمارات، مشيرةً إلى الإنجازات النوعية التي حققتها الدولة في زمن قياسي على صعيد تمكين المرأة وإدماجها في مجتمع الأعمال.

وأشارت خلال جلسة بعنوان «عالم واحد = مجتمع واحد»، ضمن فعاليات القمّة، إلى جملة حقائق مهمة وملهمة عن واقع المرأة الإماراتية، منها أن 66% هو نصيب المرأة الإماراتية من وظائف القطاع الحكومي، وهي واحدة من أعلى النسب حول العالم.

و33% نسبة المرأة الإماراتية في الوظائف القياديّة العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وتضم التشكيلة الوزارية للحكومة الأخيرة، تسع وزيرات، أي تصل النسبة إلى حوالي 30% من أعضاء مجلس الوزراء، بينما تشكل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للدورة الجديدة، إلى جانب 42 سيدة يعملن بالسلك الدبلوماسي في البعثات الخارجية للإمارات.

فرصة إيجابية

وقالت بوحميد: «المستقبل لا يُقلِقُنا أبدًا في الإمارات، وننظر إلى كل تحدٍ على أنه فرصة إيجابية تعود على الدولة والمجتمع بفرصٍ نافعة، والمنجزات في مجال تمكين ونماء المرأة تتضاعف بشكلٍ سريع، بفضل رؤية القيادة وحكمتها».

وأكدت بوحميد أن إنجازات الإمارات في مجال تمكين المرأة وُجدت مع وجودها، وقالت: «في عام 1975، حين كان عمر الإمارات أربع سنواتٍ فقط، تم إنشاء الاتحاد النسائي العام الذي حظي بمؤازرة وتشجيع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، ودعم ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسريّة، حيث شكّل الاتحاد اللبنة الأولى نحو تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع».