شراكة بين مطارات دبي و«تجاري» لرقمنة عملية المشتريات

المصدر: دبي - البيان

أبرمت مطارات دبي، المؤسسة المشغلة لمطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال، شراكة مع «تجاري» المزود الرائد في إدارة الإنفاق، من أجل رقمنة جميع أنشطة المشتريات الخاصة بها.

وقالت نجلاء الغماي، نائب الرئيس لإدارة الإمدادات بالوكالة في مطارات دبي: «نحن نبحث دائماً عن فرص لتعزيز عملياتنا وأنظمتنا لزيادة الكفاءة وتحسين تجربة العملاء في جميع أعمالنا، وهو ما دفعنا إلى رقمنة أنشطة المشتريات لدينا عن طريق منصة تجاري التي ستقطع شوطاً طويلاً في تحسين الأداء العام لنظام المشتريات الخاص بنا، وذلك بتبسيط العملية والسماح بوجود تفاعل حقيقي مع موردينا. وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لالتزامنا بدعم توجه حكومة دبي لتقليل استخدام الورقيات مع تحديث الأنظمة اليدوية والاعتماد على الخدمات التي تتم عبر الإنترنت لزيادة السرعة والراحة والموثوقية».

وأضافت أن موظفي مطارات دبي سيكونون قادرين على تتبع حالة العطاءات المفتوحة بدقة، حيث سيتم تسجيل النقاط تلقائياً، وتوحيد الاستجابات وفقاً للمنصة الجديدة.

وقال عبد الله الجناحي، رئيس مجلس إدارة تجاري: «يسرنا أن ندعم مطارات دبي في تحقيق بنية تحتية ومرافق عالمية المستوى للمطارات باستخدام تكنولوجيتنا. ستتيح منصتنا «جاقار ون» الإدارة الفعّالة المثلى لفعاليات المصادر الاستراتيجية وتسجيل الموردين والأداء، بالإضافة إلى تنفيذ العقود في مستودع مركزي واحد سهل الاستخدام من أجل ضمان الشفافية والتشغيل الآلي فيما يخص عملية المشتريات بمطارات دبي. ونحن ملتزمون بتقديم أفضل مستوى من الدعم والخدمة من أجل تعزيز القيمة التي يحصل عليها عملاؤنا».

وأضاف: «أكثر من 21% من موردي مطارات دبي مسجلون بالفعل في شبكة التوريد الإلكتروني والمعتمدة من قبل أكثر من أربعين جهة حكومية. وفي الوقت نفسه يعمل البائع مع الموردين الذين لم يُسجلوا بعد في الشبكة الجديدة لمساعدتهم في التسجيل وضمان انتقال سلس».

وتتوافق هذه المنصة مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، والتي تسعى إلى تحويل حكومة دبي إلى حكومة رقمية بالكامل استجابةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.