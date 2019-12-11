النسخة الأولى من معرض «المفروشات 360» تنطلق اليوم

المصدر: الشارقة - وام

تنطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الأولى من معرض «المفروشات 360» بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية لصناعة المفروشات والأثاث المنزلي، والتي ستقدم خلال فترة المعرض الممتدة حتى 14 ديسمبر مجموعة واسعة من أحدث وأرقى منتجات الأثاث المنزلي العصري.

كما يتيح المعرض الفرصة لاجتماع الشركات الدولية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة الأثاث والتصميم تحت سقف واحد، حيث سيشكل منصة تجارية مناسبة للتعاون والتواصل التجاري وتبادل الخبرات بين الشركات أنفسها والزوار من أصحاب الاختصاص والعاملين في القطاع، ومنهم المهندسون المعماريون والمصممون والمقاولون والمستثمرون والمتخصصون في الضيافة ومديرو المشاريع.

وأكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن «المفروشات 360» يعد من المعارض الأكثر شمولية من نوعه في المنطقة.