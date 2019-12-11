الإمارات تترأس أعمال الدورة الـ 48 للجنة التنفيذ والمتابعة العربية بالقاهرة

المصدر: القاهرة - وام

تترأس الإمارات أعمال الدورة الـ 48 للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد العربية.

وترأس محمد شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وفد الدولة إلى الاجتماع، والذي يضم أيضا أحمد بن سليمان بإدارة التعاون والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد.

وتناقش اللجنة على مدى ثلاثة أيام عدداً من الموضوعات الهامة منها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والعقبات التي تواجه الدول في تطبيق أحكام المنطقة. كما تناقش اللجنة التقرير الدوري لمتابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وطلب الجمهورية اللبنانية فرض إجراءات لحماية بعض المنتجات الوطنية، ومقترح الإمارات فيما يخص تبعية لجنة قواعد المنشأ.

وتبحث اللجنة الجهاز العربي للاعتماد أراك، ومتابعة أعمال اللجان المستحدثة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة أعمال فريق عمل المختصين بمكافحة الدعم والإغراق والتدابير الوقائية، فضلاً عن متابعة أعمال فريق الخبراء المعني بالمنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، ومتابعة أعمال الفريق العربي لحماية المستهلك، ومتابعة أعمال الفريق العربي لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة.