غرفة تجارة عجمان تشارك في معرض الأغذية الأفريقي بالقاهرة

المصدر: عجمان - البيان

تشارك غرفة تجارة وصناعة عجمان في معرض الأغذية الأفريقي «فود أفريكا 2019» بالقاهرة وذلك ضمن المنصة المشتركة للإمارات والسعودية بالمعرض.

ويترأس وفد غرفة عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، ويضم الوفد عبدالله النعيمي مدير مكتب علاقات ودعم الأعضاء وعدداً من مسؤولي الشركات والمصانع العاملة في إمارة عجمان.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أهمية المشاركة في المعرض والذي يمثل قناة مباشرة تعزز التعاون والشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في الإمارات والسعودية من جانب ومصر ودول أفريقيا من جانب آخر، معتبرة المعرض بوابة رئيسية للقارة الأفريقية باعتباره من أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية الأمر الذي يتيح الفرصة لاستكشاف هذا القطاع الرئيسي.

وأوضحت أن غرفة عجمان حريصة على المشاركة في مختلف المعارض الدولية وتعزيز مشاركة أعضائها من الشركات والمصانع لتعزيز التواصل مع أصحاب العلاقة من مختلف دول العالم بما يزيد من حجم التبادل التجاري وإبراز منتجات عجمان في قطاع الأغذية والمشروبات والتغليف والتعليب وفتح أسواق جديدة تزيد من فرص التصدير، إلى جانب إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بما يصب في نمو الشركات والمصانع العاملة في عجمان.