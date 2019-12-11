«اقتصادية عجمان» تحل 100 % من شكاوى العملاء في السوق الصيني

المصدر: عجمان ـ البيان

استقبل قسم حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية لعدد 107 شكاوى خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي تتعلق بالسوق الصيني التابع لمنطقة عجمان الحرة، وقد تم حل جميع الشكاوى بنسبة 100% وبلغت نسبة رضا المتعاملين في هذا الشأن 89%.

وأكد عبد الله بن ناصر النعيمي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك حرص دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على حل كافة شكاوى المستهلكين في مختلف أسواق الإمارة بكفاءة وسرعة استجابة عالية، في إطار تنفيذ سياسة الدائرة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المنشآت الاقتصادية والعمل على استقرار اقتصاد الإمارة من جانب، وضمان حقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية من جانب آخر، من خلال الجهود المتكاملة مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز مستويات الوعي والالتزام التجاري لدى مختلف المنشآت الاقتصادية المرخصة في الإمارة.

ومن جانبه قال مصبح المسافري، مدير البرامج الاستثمارية في المنطقة الحرة: «نولي اهتماماً كبيراً بالتعاون المشترك مع مختلف الدوائر والهيئات الحكومية في سبيل دعم المستهلكين وتقديم أفضل الخدمات لهم، ومن جانبنا فإننا سعداء بالتعاون المشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية في سبيل تعزيز تجربة المتسوقين ومرتادي السوق الصيني وحل الشكاوى التي ترفع من جانبهم».

وقال محمد المدحاني مدير إدارة التفتيش والشؤون العمالية: «بالتعاون مع منطقة عجمان الحرة، تتولى دائرة التنمية الاقتصادية مهام الرقابة والتفتيش فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لحماية حقوق المستهلك والغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الطرفين بداية العام الحالي».

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي الطرفين لحماية حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، وفقاً للاتفاقية التي نصت على قيام الدائرة باستقبال وحل الشكاوى المتعلقة بأسواق المنطقة الحرة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات وفرق العمل المعنية من الجهتين، كما تضمنت الاتفاقية تنظيم حملات مشتركة لتوعية المنشآت التجارية والمستهلكين في الأسواق التابعة للمنطقة الحرة.