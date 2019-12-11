شراكة بين «بيفورت» و«دي إتش إل» لتوفير الدفع الإلكتروني بالعملة المحلية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة بيفورت إحدى شركات «أمازون» أمس، توقيع شراكة جديدة مع شركة «دي إتش إل إكسبرس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتمكين عملاء «دي إتش ال اكسبرس» في المنطقة من سداد مقابل شحن طرودهم عبر الإنترنت، بالعملة المحلية في بلدانهم، عبر بطاقات الائتمان والخصم، في نفس الوقت الذي توفر لهم الحماية والأمان في وجه كافة المخاطر الأمنية وعمليات الاستغلال الإلكتروني.

ومن خلال حلول وخدمات الدفع التي تقدمها بيفورت، ستتمكن شركة «دي إتش ال اكسبرس» من قبول المدفوعات بالعملات المحلية، وستتيح «دي إتش إل» لعملائها خيارات أكثر للدفع الإلكتروني، كما تمكنهم أيضا من الدفع من خلال وسائل الدفع المحلية مثل بطاقات مدى البنكية و«حساب سداد» في السعودية، و«كي نت» في الكويت، وبطاقات «ميزة» في مصر، إلى جانب «أبل باي» بالإمارات والتي تعد من الوسائل الأكثر عملية بالنسبة لهم، فضلاً عن أنها ستجعل من السهل على عملاء الشركة، أصحاب الأعمال بالمنطقة، تطوير أعمالهم لتشمل الأسواق الدولية أيضاً، دون حدود، عبر توفير عملية شحن سريعة، وسلسة وآمنة، ولا تتطلب الدفع النقدي.

وقال عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت: الشراكة مع «دي إتش إل»، والتي ستساعد الأفراد والشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على دفع تكاليف الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن والتوصيل بكفاءة أكبر، وبالعملة المحلية.

وهذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية بيفورت التي تستهدف بناء تجارب قوية للدفع الإلكتروني في المنطقة، حيث تهدف إلى تبسيط إجراءات الشحن والتوصيل للآلاف من العملاء الذين يعتمدون على خدمات شركة «دي إتش إل».