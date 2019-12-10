"دبي للتسوق" يعود بعروض أقوى وفعاليات تشمل 75% من متاجر الإمارة

المصدر: وام

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال مؤتمر صحفي نظمته في "برواز دبي" عن جدول الفعاليات المتنوعة التي ستشهدها المدينة خلال الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق الذي سينطلق خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري إلى الأول من فبراير المقبل وذلك في إطار استعداداتها للاحتفال باليوبيل الفضي لواحد من أكبر وأهم مهرجانات التسوق في العالم .

ويأتي الإعلان عن المهرجان في إحدى أبرز الوجهات التي تقف شاهدة على تاريخ دبي بماضيها وحاضرها ليعكس النمو والتطور الذي شهده على مدار السنوات الماضية ومواكبته للنهضة التي شهدتها دبي في ظل القيادة الرشيدة.

وسيشهد مهرجان دبي للتسوق مجموعة كبيرة من العروض الترفيهية المدهشة والتجارب الاستثنائية والأنشطة التسويقية المبتكرة والعروض الترويجية والجوائز المذهلة لتضفي الأجواء الاحتفالية على جميع أفراد العائلة على مدار 38 يوما.

وقد شهد العام 1996 انطلاق الدورة الأولى لمهرجان دبي للتسوق انسجاما مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الرامية إلى جعل دبي وجهة سياحية لجميع أفراد العائلة على مدار العام.

وشكل المهرجان منذ انطلاقته نقطة تحول لقطاع التجزئة ونجح في ترسيخ مكانته كواحد من أكبر وأهم المهرجانات في المنطقة وساهم في استقطاب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم لزيارة دبي والاستمتاع بأجوائه الاحتفالية واستطاع أن يقدم تجارب تسوق مميزة لزواره مع ارتفاع عدد مراكز التسوّق التي تجاوز عددها اليوم 100 مركز .

ويشارك في الدورة الــ 25 لمهرجان دبي للتسوّق أكثر من 1000 علامة تجارية وحوالي 4000 محل تجاري والتي ستقدّم للمتسوقين عروضا ترويجية تصل إلى 75 بالمائة في مختلف مراكز التسوّق حول المدينة .. كما ستشهد أنشطة وفعاليات ترويجية مبتكرة لعلامات تجارية عالمية في قطاع الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل وغيرها.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "شهدت دبي تطوراً كبيرا في مختلف المجالات على مدار السنوات الماضية وكان مهرجان دبي للتسوق الذي انطلق في عام 1996 من المبادرات المهمة التي ساهمت في تعزيز قطاع التجزئة ..وها نحن اليوم نستعد لإطلاق دورة مميزة للمهرجان والذي يعد شاهدا على ماضي المدينة وحاضرها".

وأضاف أن مهرجان دبي للتسوق يعتبر فرصة لزوار وسكان الإمارة للاستمتاع بأفضل ما تقدّمه المدينة من عروض ترفيهية وتخفيضات وجوائز قيمة مشيرا إلى أن المهرجان ساهم في تحقيق أحلام الآلاف من الأشخاص وذلك بفضل الجوائز الضخمة التي تم تقديمها خلال الدورات الماضية مؤكدا السعي لجعل تجارب الزوار مميزة وفريدة من خلال التعاون مع الشركاء في مختلف القطاعات وذلك لتعزيز مكانة دبي كإحدى الوجهات العالمية المفضلة للزيارة.

وستنطلق الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوق بحفل مميز في "برج بارك" بوسط مدينة دبي حيث سيتخلل الحفل إقامة عروض فنية يقدمها عدد من الفنانين الإماراتيين والعالميين بالإضافة إلى أنشطة ثقافية وفقرات تناسب كافة أفراد العائلة وذلك من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 11 ليلا يومي 26 و27 ديسمبر. كما ستتم إنارة الشوارع والطرقات في أرجاء المدينة بأشكال متنوعة وسيتمكن الجمهور من مشاهدة عروض الألعاب النارية الرائعة.