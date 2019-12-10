مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب يناقش اليوم في دبي التحديات العالمية للقطاع

انطلق صباح اليوم في دبي مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب بحضور نخبة من الخبراء الإقليميين المتخصصين بالحديد والصلب.

بمشاركة شركات وطنية وعالمية ابرزها شركة حديد الإمارات، أكبر مصنّع متكامل للحديد في دولة الإمارات، والتابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، بصفتها الراعي البلاتيني للمؤتمر، والذي يستمر إلى الغد في فندق جراند حياة بدبي، ويُعتبر مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب أضخم ملتقى سنوي يشهده قطاع الصلب عل مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث ستبحث الوفود المشاركة في المؤتمر الفرص والتحديات الراهنة في ظل هذا المجال التجاري العالمي المتسم بالحمائية، والُسبل التي يمكن للشركات اتباعها للتخفيف من العراقيل التي يفرضها الاقتصاد الكلي والتي تؤثر بدورها على سوق الحديد والصلب.