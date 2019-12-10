رحلة طيران الإمارات الافتتاحية تنطلق إلى المكسيك

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت طيران الإمارات خدمتها الافتتاحية اليومية إلى المكسيك، حيث أقلعت الرحلة EK255 من مطار دبي الدولي متوجهةً إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة. وسافر على متن طائرة البوينج 777-200LR أكثر من 300 راكب، بمن فيهم وفد كبار الشخصيات، على رأسه سالم عبيدالله، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الأمريكتين في طيران الإمارات، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل إعلام محلية ومن الهند وسنغافورة. وأدّت فرقة مارياتشي رقصات فلكلورية في المطار قبيل انطلاق الرحلة.

وضم وفد كبار الشخصيات كلاً من: أحمد المنهالي سفير دولة الإمارات لدى المكسيك، وفرانشيسكا إليزابيث مينديز إسكوبار سفيرة المكسيك لدى دولة الإمارات، وفهد صديق عبدالله القرقاوي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار الأجنبي المباشر، وجمال الشريف الرئيس التنفيذي لهيئة دبي للتنمية، والمقدم إبراهيم حمد إبراهيم عبدالله المازمي مدير إدارة جوازات المطار- الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وخالد البوم نائب الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار الأجنبي، وجاني دافيل نائب رئيس طيران الإمارات للشحن التجاري للأمريكتين.

وقاد الطائرة في القطاع الأول للرحلة القبطان الإماراتي عبد الرزاق الفهيم، والقبطان المكسيكي غابرييل نولتينيوس هانل، والضابط أول الإماراتي عيسى الحمادي. وتوفر طائرة البوينج 777-200LR التي تخدم الرحلة 38 مقعداً في درجة رجال الأعمال بتوزيع 2-2-2، و264 مقعداً في الدرجة السياحية.

وتوقفت الطائرة في برشلونة، ومن ثم استأنفت طيرانها إلى مكسيكو سيتي وجهتها النهائية، حيث وصلت في الساعة 4:15 عصر أمس (بالتوقيت المحلي)، أي صباح اليوم (10 ديسمبر) بتوقيت دولة الإمارات.