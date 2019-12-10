«هانيويل» تستشرف الصورة المستقبلية للمباني والمدن الذكية في المنطقة

المصدر: أبوظبي- البيان

استضاف مجمع مكاتب شركة هانيويل فائقة التطور في مدينة مصدر بأبوظبي، فعالية «يوم هانيويل أبوظبي للتكنولوجيا 2019»، والتي جمعت أبرز قادة القطاع لمناقشة الأثر الخاص بعملية التحول الرقمي وكيفية مساهمته في رسم الصورة المستقبلية للمباني والمدن الذكية في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية تطبيق استراتيجيات متينة للأمن الإلكتروني بهدف حماية التقنيات التشغيلية في القطاعات المختلفة.

وشهدت الفعالية حضور صناع القرار في ميدان المباني والمدن الذكية من الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، وتمحورت النقاشات حول سبل مساهمة حلول تقنية المباني الذكية في دعم أهداف حكومة الإمارات، مثل رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030، وكيف يمكن للجهات الرائدة في قطاعات الأعمال المختلفة تبني ودمج هذه التقنيات بطريقة أكثر فعالية.