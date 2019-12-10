«اتصالات» الشبكة الأسرع في المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

نالت «اتصالات» أمس لقب شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وشبكة النطاق العريض الأسرع في دول مجلس التعاون الخليجي، وإفريقيا، والمنطقة العربية خلال العام 2019، من قبل شركة «أوكالا» Ookla، المتخصصة عالمياً في تطبيقات اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المتحرك وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات، وذلك تقديراً لجهودها الدائمة والمستمرة في الاستثمار في بناء واحدة من أكثر الشبكات في العالم تقدماً وتطوراً.

وقد اعتمد هذا التصنيف على تحليل دقيق تقوم به Ookla لملايين الاختبارات التي يقوم بها العملاء عبر كل شبكة للتحقق من سرعات الإنترنت، باستخدام تطبيقات مختلفة على منصات الهاتف المتحرك.

يتم تحديد جوائز Speedtest ™ لأفضل مشغلي الشبكات باستخدام «نقاط السرعة» التي تتضمن قياساً لسرعات كل مشغل (تنزيل وإرسال)، وبالشكل الذي يساهم في تصنيف أداء سرعة الشبكة.

وقد نجحت شبكة «اتصالات» في أن تكون أسرع شبكة هاتف متحرك وأسرع شبكة نطاق عريض في دولة الإمارات، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المنطقة العربية على التوالي.

واحتفاء بهذا الإنجاز، تم تكريم «اتصالات» خلال احتفال حضره دووج ساتلس الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لــOokla، والمهندس خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في «اتصالات»، إضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين من كلا الطرفين.

مكانة

وقال دووج ساتلس «تؤكد اتصالات من خلال حصولها على هذا التكريم التزامها طويل الأجل، مواصلة ريادتها لصناعة الاتصالات إقليمياً وعالمياً، ولا سيما أن أهمية هذا التكريم تنبع من اعتماده على اختبارات يقوم بها العملاء عبر كل شبكة.

وقد سلطت أحدث النتائج التي توصلت إليها شركة Ookla الضوء على إنجازات اتصالات غير المسبوقة في شبكة الهاتف المتحرك وشبكة النطاق العريض في دول مجلس التعاون الخليجي، وإفريقيا، والمنطقة العربية على التوالي.

ونحن على ثقة بأن هذه النتائج والإنجازات ساهمت بدور مهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل خمس دول في العالم تقدماً من حيث شبكة الهاتف المتحرك، على حسب مؤشر Speedtest Global Index الصادر في أكتوبر من هذا العام.

علاوة على تصنيف اتصالات ضمن أعلى 10 شبكات نطاق عريض تقدماً وتطوراً في العالم، إذا ما تمت مقارنة الربع الثالث من العام الماضي 2018 بالربع الثالث من العام الجاري 2019».

دور محوري

من جانبه قال المهندس خليفة الشامسي «تعد شبكات الاتصالات اليوم العمود الفقري للنمو والتطور الاقتصادي، حيث إنها تلعب دوراً محورياً في المساهمة في تحقيق التحول الرقمي والابتكار في الدولة.

واليوم نحن سعداء في اتصالات بحصولنا على لقب أسرع شبكة هاتف متحرك في الدولة والمنطقة من شركة Ookla العالمية، وبالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في التحول إلى حكومة ذكية، وتمكين الاقتصاد الرقمي.

كما يأتي هذا التكريم للتأكيد على الجهود التي تبذلها قيادة اتصالات واستعداداتها لمواصلة الاستثمار في البنى التحتية والشبكية، وبالشكل الذي يلبي حاجات ومتطلبات شبكاتها المستقبلية».

مضيفاً «يأتي هذا التصنيف كنتيجة لرؤية الشركة ولاستراتيجيتها المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه اتصالات استثماراتها في الابتكار، وفي خدمات وتقنيات الجيل القادم الرائدة والمبتكرة، وبما يعزز من قوة وكفاءة شبكتها».

ومن خلال ريادتها في إطلاق وتمكين شبكة الجيل الخامس في الدولة والمنطقة، فقد أسهمت «اتصالات» بدور مهم في وضع المعايير الرئيسة لصناعة الاتصالات، بعد أن كانت من أوائل شركات الاتصالات في العالم، التي بدأت في شهر فبراير من عام 2014، مرحلة الاختبارات التجريبية لشبكة الجيل الخامس.

ريادة G5

أصبحت «اتصالات» في شهر مايو من عام 2018، أول مشغل في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا يطلق في دولة الإمارات شبكة الجيل الخامس على نطاق تجاري، وكنتيجة لهذا الإنجاز فقد حققت «اتصالات» إنجازاً جديداً في رحلة ريادتها لشبكة الجيل الخامس تمثل في شراكتها مع معرض إكسبو 2020 دبي، وليصبح المعرض أول مؤسسة تجارية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوبي آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس من «اتصالات»، ولتكون منطقة المعرض المنطقة الأكثر ذكاءً واتصالاً في العالم، وفي شهر مايو 2019، أصبحت «اتصالات» أيضاً أول مشغل في المنطقة يتيح لعملائه فرصة تجربة خدمات شبكة الجيل الخامس فائقة السرعة.