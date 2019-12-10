منصة إماراتية سعودية بمعرض الأغذية الأفريقي في القاهرة

المصدر: القاهرة - عبد الحي محمد

أقامت الإمارات والسعودية منصة مشتركة بمعرض الأغذية الأفريقي «فود أفريكا 2019» الذي انطلقت أعماله أمس بالقاهرة. وتضم المنصة 35 شركة إماراتية وسعودية تمثل أكثر من 120 علامة تجارية.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء المصري، وجمعة الجنيبي، سفير الإمارات، المنصة خلال افتتاح أحد أكبر المعارض التجارية الدولية للأغذية والمشروبات بالأسواق الأفريقية. وتنظم المنصة هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الاقتصاد الإمارات.

وأكد جمعة الجنيبي لـ«البيان الاقتصادي» أن المنصة الإماراتية السعودية الأولى من نوعها تُعدّ أحد مخرجات خلوة العزم، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار ترسيخ العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة التعاون بينهما في البحث عن فرص تصديرية مميزة في السوق الأفريقية. وأوضح أن مصر تعد البوابة الحقيقية للتجارة في أفريقيا، مشدداً على متانة العلاقات الإماراتية - السعودية مع مصر.

وتأتي مشاركة الإمارات في المعرض ضمن زيارة رسمية لوفد رفيع المستوى من الإمارات، برئاسة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومشاركة أكثر من 70 من كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال من الدولة.

ويشهد جدول الزيارة عدداً من الفعاليات التي تشمل تنظيم منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار، فضلاً عن عدد من الزيارات الميدانية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة للاطلاع على المخطط وما تم إنجازه وزيارة المباني الحكومية والمنطقة التجارية وفرص الاستثمار، وأيضاً زيارة مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار المصرية، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية على المستويين الحكومي والخاص.

وتعد المنصة «السعودية - الإماراتية» أول مبادرة للترويج المشترك للسلع والخدمات بالمعارض الدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر فعاليات افتتاح المنصة إلى جانب جمعة الجنيبي، سفير الإمارات لدى مصر، ومندوب الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية، الوزير المفوض عبد الله الشمري، نائب سفير السعودية لدى القاهرة، وجمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومحمد الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد

نموذج للتكامل

وأكد عبد الله آل صالح أن التعاون الإماراتي - السعودي يقدّم نموذجاً ثرياً للتكامل وتضافر الجهود وتوحيد الطاقات وفق رؤية واضحة واستراتيجية طموحة تخدم المصالح المشتركة، وأيضاً تعزز أمن واستقرار المنطقة. ولفت إلى أن المرحلة الماضية شهدت إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع النوعية وتطوير سياسات مشتركة بكل المجالات التنموية.

وأضاف أن أجندة الأمن الغذائي تحتل أولوية خاصة ضمن الأوليات التنموية لحكومة البلدين الشقيقين، لذلك فإن الوجود في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات الأفريقي بجناح مشترك يكتسب أهمية خاصة في هذا الصدد، ويفتح مجالاً أوسع أمام المنتجين الزراعيين والمستثمرين من البلدين لتعزيز قنوات التعاون وتعزيز حضورهم في الأسواق الأفريقية.

وأكد أن السوق الأفريقي يُعدّ أحد أبرز الأسواق الغنية بفرص جديدة وغير مستغلة في ظل ما يتمتع به من مقومات زراعية واعدة من تربة خصبة وموارد مائية وقوى عاملة وتنوع مناخي وغيرها.

وأشار إلى أن الإمارات تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية متميزة مع الأسواق الأفريقية وتحديداً في مجال السلع الزراعية والمنتجات الغذائية. وتمثل الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً لقارة أفريقيا.

من جانبه، أكد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي أن الجناح المشترك يمثل أول مبادرة للترويج المشترك للسلع والخدمات خارج أسواق البلدين، ويبرز توحيد الجهود وتكامل الطاقات وتعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين بكل الجوانب التنموية.

وذكر أن إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية والإمارات بلغ أكثر من 300 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، أن معرض «فوود آفريكا» يعد أحد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية الزراعية على مستوى القارة الأفريقية، إذ يجمع هذا الحدث مصنعين وموردين محليين ودوليين وفنيين ومتخصصين في تطوير الأغذية لعرض أحدث الابتكارات والمنتجات وتقنيات الزراعية، فضلاً عن كونه نافذه مهمة لاستكشاف الفرص بقطاع الزراعة والصناعة بالسوق المصري، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات للتواصل مع جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع الحيوي في مصر وأفريقيا.

تقديرات

بحسب تقديرات البنك الأفريقي للتنمية، فإن سوق الأغذية والزراعة في أفريقيا سيصل إلى تريليون دولار مع حلول عام 2030، وسيبلغ استهلاك الأسر ما يقارب الـ2.5 تريليون دولار مع وصول الإنفاق على الأعمال إلى 3.5 تريليونات دولار عام 2025.