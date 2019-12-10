«نخيل» تفتتح «فندق أفاني» في «ابن بطوطة مول»

المصدر: دبي - البيان

افتتحت شركة «نخيل» للتطوير العقاري «فندق أفاني ابن بطوطة دبي» أمس، بحضور علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، وويليام هاينيكي، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «ماينور التايلاندية العالمية»، المالك والمشغل لعلامة أفاني التجارية.

والفندق التابع لشركة «نخيل» والمكون من 18 طابقاً، هو الثاني من نوعه في «ابن بطوطة مول» ويعد واحداً من بين العديد من الفنادق المشغلة أو قيد الإنشاء في محفظة مشاريع المطور في قطاع الضيافة.

ويقع «فندق أفاني ابن بطوطة دبي» على بعد أقل من دقيقة سيراً على الأقدام من ابن بطوطة مول الذي يضم 400 محل تجارية، ويضم الفندق 360 غرفة، بما في ذلك 15 جناحاً، وحوض سباحة مع مرافق لتناول الطعام والترفيه، ومطعم مفتوح طوال اليوم، ومقهى، وصالة رياضية، ومرافق للاجتماعات، وموقف يتسع لـ 128 سيارة، كما يمكن الوصول إليه أيضاً عبر مترو دبي.

وقال علي لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: تواصل «نخيل» لعب دور رئيسي في تعزيز قطاع الضيافة بدبي وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والسياحية للإمارة، ونحن فخورون بالتعاون مع «فنادق ماينور» لاستقطاب علامة أفاني التجارية إلى «ابن بطوطة مول».

ويستقطب المول الذي يعد وجهة عالمية رائدة، أكثر من 21 مليون زائر سنوياً، حيث لاحظنا وجود حاجة إلى سكن عالي الجودة وذلك بناءً على معدلات الإشغال المرتفعة باستمرار لفندقنا الأول في ابن بطوطة، ويأتي افتتاح فندق «أفاني ابن بطوطة» الجديد تزامناً مع أكثر الأوقات ازدحاماً في دبي، ونتطلع إلى موسم شتوي ناجح وما بعد ذلك.

وقال ويليام هاينيكي، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «ماينور التايلاندية العالمية»: يسرنا افتتاح «فندق أفاني ابن بطوطة دبي» الذي يعد إضافة رائعة إلى محفظة العلامة التجارية المتنامية، ويعتبر أول منشأة لعلامة أفاني في منطقة الشرق الأوسط، كما أننا واثقون من أنه سيكون إضافة نوعية لقطاع الضيافة بدبي، ونحن نتطلع إلى العمل مع «نخيل» لضمان نجاح «أفاني ابن بطوطة».

وتضم محفظة «فنادق ماينور» حالياً نحو 78 ألف غرفة عبر 536 فندقا ومنتجعا وجناحا مخدوما وهي منتشرة في 55 دولة تعمل تحت علامات تجارية هي: أنانتارا، أفاني، أوكس، تيفولي، إم كوليكشن، إن إتش كوليكشن، إليوانا، فور سيزونز، ماريوت، سانت ريجيس، راديسون بلو، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية لـ«ماينور».

في حين تضم محفظة «نخيل» في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة، بما في ذلك مشاريع فاخرة في «نخلة جميرا»، ومنتجعات شاطئية شاملة كلياً في «جزر ديرة» وفنادق متوسطة مرتبطة بمولات رئيسية تابعة للمطور.

وفي عام 2016، تم افتتاح «فندق بريمير إن» الذي يضم 372 غرفة ويعتبر أول فندق في «ابن بطوطة مول».