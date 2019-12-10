مايكروسوفت تركز على قوة السحابة الذكية في قمة المستقبل الرقمي

المصدر: أبوظبي- البيان

شاركت مايكروسوفت في قمة المستقبل الرقمي الأولى التي تستضيفها هيئة أبوظبي الرقمية وذلك في إطار جهودها لتسريع عملية التحول الرقمي عبر جميع الهيئات الحكومية. وركزت مايكروسوفت خلال المشاركة على قوة السحابة الذكية.

وقال سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت الإمارات إن قمة المستقبل الرقمي منصة مهمة لإبراز التوجهات الجديدة للحكومات نحو التحول الرقمي واعتماد التقنيات المبتكرة بهدف تحقيق المزيد من الانجازات، مشيراً إلى قدرة التحول الرقمي على زيادة تفاعل المواطنين وتمكين الموظفين وتحسين العمليات وإعادة ابتكار الخدمات. وأضاف: مشاركتنا تؤكد مدى التزامنا بدعم الحكومة فقط بل أيضاً على الأهداف المشتركة بين الإمارات ومايكروسوفت الهادفة إلى تعزيز تجارب المواطنين والمقيمين والعملاء.

وتستقطب القمة أكثر من 40 خبيراً، بما في ذلك العديد من خبراء مايكروسوفت حيث ألقى هايدن ستافورد نائب رئيس الشركة لتطبيقات الأعمال لدى مايكروسوفت ضمن فعاليات الحدث جلسة محورية بعنوان «التحول مع تطبيقات الأعمال»، بينما شارك سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت الإمارات في حلقة نقاش سلط فيها الضوء على أهمية رفع مستوى مهارات الشباب من أجل تهيئتهم لمواكبة العالم الرقمي.

كما عرضت مايكروسوفت أيضًا العديد من التقنيات والابتكارات في جناحها الخاص خلال قمة المستقبل الرقمي تحت شعار «تمكين تجربة العملاء الذكية والتميز الحكومي عبر سحابة مايكروسوفت».