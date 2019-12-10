21 أكاديمياً ضمن 6 فرق في «تحدي الاقتصاديين الشباب» بمنتدى الإمارات 2019

المصدر: دبي ـ البيان

استقبلت اقتصادية دبي، 21 أكاديمياً من 6 فرق مختلفة للمشاركة في «تحدي الاقتصاديين الشباب 2019»، الذي يهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة ورفع مستوى الوعي حول القضايا الاقتصادية الرئيسة من خلال إشراك الكفاءات الشابة من الجهات الأكاديمية للمساهمة المباشرة في التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات، وتنطلق هذه المنافسة ضمن فعاليات منتدى الإمارات الاقتصادي 2019 الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدى يومين في 11 و12 ديسمبر 2019 بفندق أرماني في دبي.

وتهدف اقتصادية دبي من هذه المبادرة، إلى إشراك الوسط الأكاديمي للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز تطبيق البحث الأكاديمي وتمكين الشباب من استخلاص السياسات الداعمة لبيئة الأعمال، وبالتالي تحفيز طلبة المؤسسات الأكاديمية على الإبداع والابتكار.

وقالت مريم الأفردي مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية دبي: «يسرنا استقبال 6 فرق تمثل مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات خلال الدورة الأولى من هذا التحدي على هامش النسخة الأولى من منتدى الإمارات الاقتصادي 2019، ومن المتوقع أن تشهد الدورات المقبلة زيادة في عدد الجهات المشاركة.

وفرت اقتصادية دبي كافة متطلبات الفرق لتسهيل المشاركة في التحدي، ليتم صياغة المناقشات التي ستتم على مدار الغد وبعد الغد من أجندة منتدى الإمارات الاقتصادي 2019، وعلى الفرق المتنافسة تقديم ملخص التوصيات والسياسات المقترحة، في موعده أقصاه 26 ديسمبر 2019».

وأضافت: يتعين على الجهات الأكاديمية المشاركة ضمن الفرق المختارة من الطلبة، الالتزام بالاشتراطات ومواعيد تسليم الملخصات المحددة من قبل لجنة المحكمين في اقتصادية دبي.

وسيتم تقييم الفرق المشاركة على عدة معايير، وهي: شمولية الملخص، والمناقشة المطروحة، والتوصيات المقدمة على السياسات الحالية والمقترحة، إلى جانب ذلك سيتم تقييم المرجعية المعتمدة في المادة الأكاديمية والتخطيط العام للملخص.

ويشارك في التحدي عدد من المؤسسات الأكاديمية المرخصة من قبل وزارة التعليم العالي، ويمثلهم طلبة مستوى السنة الثالثة والرابعة في تخصص الاقتصاد والأعمال والمواد الدراسية ذات الصلة.

وتتألف الفرق من طالبين على الأقل أو أربعة طلاب كحد أقصى، وفي الوقت ذاته، يجوز للجهة الأكاديمية ترشيح فريق واحد فقط لكل جلسة في المنتدى، على أن تقدم ملخصات السياسة النهائية في موعد أقصاه يوم الخميس 26 ديسمبر 2019.

منتدى

يأتي تنظيم التحدي ضمن منتدى الإمارات الاقتصادي الذي يقام بحلته الجديدة تحت عنوان «الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار»، على ضوء النجاح الذي حققه «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية»، و«ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي» على مدار 6 سنوات، وتم دمج الحدثين ليصبح الناتج «منتدى الإمارات الاقتصادي».