كاميلا دابو مديراً عاماً لمكتب «آبكو العالمية» بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن مأمون صبيح، رئيس آبكو العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس، أن كاميلا دابو، التي تمتلك أكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجالات التسويق والعلاقات العامة في المملكة المتحدة وأستراليا والشرق الأوسط، ستتولى منصب المدير العام لمكتب الشركة في دبي اعتباراً من 15 ديسمبر الجاري.

وكانت كاميلا شاركت في 2004، في تأسيس شركة «دابو آند كو». وقد شهدت الشركة على مدار الـ 12 عاماً الماضية نمواً لافتاً لتصبح من أكثر شركات الاتصالات المتكاملة ابتكاراً في الشرق الأوسط، كما مثلت قبل الاستحواذ عليها بعضاً من العلامات التجارية البارزة في العالم، بما في ذلك ماريوت، وريتز كارلتون، وبي إم دبليو، ورولز رويس، ونايكي، وإتش إس بي سي.

أهداف

وقالت كاميلا دابو: «تعد آبكو شركة بارزة في قطاع الاتصالات الاستراتيجية والشؤون العامة وتمتلك فريقاً مكوناً من أفضل الخبرات في المنطقة. وأتطلع قدماً إلى العمل جنباً إلى جنب مع فريق الشركة في مكتبها بدبي ومكاتبها حول العالم بهدف تقديم الدعم للعملاء ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم».