افتتاح مختبرات أمان للحلول المتكاملة في «كيزاد»

المصدر: أبوظبي ــ وام

افتتح معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أمس مختبرات شركة «أمان» للحلول المتكاملة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» بحضور طارق الجويني الرئيس التنفيذي لمجموعة الوطنية للتموين والمهندس محمد نصار المدير التنفيذي لشركة أمان للحلول المتكاملة.

وقال الدكتور ثاني الزيودي إن الإمارات بفضل توجهات ورؤى قيادتها الرشيدة واعتمادها لاستراتيجيات وبرامج تنويع الاقتصاد تشهد إقبالاً متنامياً من المؤسسات الصناعية العالمية لافتتاح مراكز إقليمية لها في الدولة للاستفادة من الحركة التطويرية ومعدلات النمو ومرونة التشريعات الداعمة للاستثمار.

لافتاً إلى أن هذا الإقبال يعزز من تصدر الإمارات للمنطقة كمركز تجاري وعلمي وبحثي الذي بدوره يتطلب وجود مختبرات ذات موثوقية وكفاءة وجودة عالمية يمكن عبرها تحقيق التميز على أساس مستدام.

وأضاف أن وجود وزيادة أعداد المختبرات ذات الموثوقية العالية مثل مختبرات شركة أمان تساهم في تعزيز ثقة المستهلكين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في جودة وسلامة المنتجات المصنعة في الإمارات«.

من جانبه قال طارق الجويني: يهدف مختبر أمان إلى تلبية الطلب المتنامي على توفير محطة واحدة تقدم أعلى معايير خدمات الاختبارات والفحوصات في العديد من التخصصات وتحرص هذه المنشأة الشاملة والمستندة إلى أفضل الخبرات وأحدث التقنيات على امتثال كافة المنتجات والمواد الخام والمكونات المتوافرة في أبوظبي لأعلى معايير الجودة والأطر التنظيمية التي وضعتها السلطات الحكومية.

ووفقاً لشركة»موردور«للاستشارات السوقية يعتبر قطاع الخدمات الاحترافية والعلمية والتقنية أحد أكبر القطاعات في الإمارات حيث يشكل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب بقيمة 3.81% خلال الأعوام الخمسة القادمة.

وأشار المهندس محمد نصار المدير التنفيذي لشركة أمان للحلول المتكاملة إلى حصول المختبر على شهادة اعتماد آيزو‏17025 من نظام الاعتماد الوطني الإماراتي في "مواصفات". كما حصل على تفويض من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لتقديم خدمات الفحوصات لكافة مؤسسات القطاع الحكومd في مجال البناء والإنشاءات كخطوة أولية تتبعها لاحقاً كافة المجالات الأخرى.

ويسعى المختبر إلى اعتماد عمليات الكترونية بالكامل عبر إطلاق تطبيق شامل للأجهزة المحمولة يتيح للعملاء الاستفسار ومتابعة العينات والدفع والوصول إلى تقارير التحليل. ويمتد مبنى المختبرات التابع لمجموعة الوطنية للتموين على مساحة 11000 قدم مربعة ويتألف من عدة أقسام كل قسم يشكل مختبراً متخصصاً بما يشمل الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبيئية.