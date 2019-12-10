إطلاق شركة «روسيتي - علي وأولاده»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أعلن مصنع علي وأولاده للهندسة البحرية، الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال الإنشاءات البحرية لقطاع النفط والغاز، ومجموعة «روسيتي مارينو»، المجموعة الإيطالية لمقاولات التوريد والبناء الهندسية المتكاملة لقطاع النفط والغاز، تأسيس شركة جديدة مقرها الإمارات باسم «روسيتي - علي وأولاده». وقع اتفاقية التأسيس شامس الظاهري، المدير التنفيذي للمجموعة في علي وأولاده القابضة، وستيفانو سيلفستروني رئيس مجلس إدارة مجموعة روسيتي مارينو.

وتهدف الشركتان إلى الاستحواذ على حصة سوقية أكبر من مشاريع مقاولات التوريد والبناء الهندسية المتكاملة البرية والبحرية لقطاع النفط والغاز، ويشكل الكيان الجديد منصة مثالية لتحقيق هذه الرؤية المشتركة، حيث يسمح بضخ المزيد من الاستثمارات في الإمارات. وقال شامس الظاهري: تأسيس الشركة خطوة في الاتجاه الصحيح وفي التوقيت المناسب تماماً.