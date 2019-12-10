رئيس «إمداد» أفضل قيادي في إدارة المرافق

المصدر: دبي- البيان

تصدّر جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لـمجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، قائمة «أفضل 50 قيادياً مؤثراً في قطاع إدارة المرافق»، والتي أعدتها مجلة «إدارة المرافق في الشرق الأوسط» Facilities Management Middle East، للعام الثامن.

ويأتي هذا الإنجاز الاستثنائي المرموق، والذي يعد أبرز التقديرات وأكثرها أهمية للمتخصصين في مجال إدارة المرافق في المنطقة، تقديراً لإسهامات لوتاه، سواء كان ذلك على صعيد الشركة أو القطاع بشكل عام.

وقال جمال عبدالله لوتاه: «نجحت قائمة أفضل 50 قيادياً مؤثراً في قطاع إدارة المرافق في اكتساب مكانة مرموقة كواحدة من أكثر الجوائز المرتقبة في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال الاحتفال بنجاحات أبرز قياداته على المستوى الإقليمي بعد عملية تحكيم مستقلة تتسم بالشفافية والحيادية.

مما لا شك فيه أن حصولي على هذا التصنيف الأكثر رِفعة ضمن هذه القائمة للعام الثامن يعد مدعاة فخر لي، وأود أن أتوجه بالشكر لزملائي الذين لم يكن هذا الإنجاز ممكناً لولا جهودهم وتفانيهم في العمل. ومن البديهي أن هذا الإنجاز هو أيضاً شهادة على التميز في الأداء الذي قدمته شركة إمداد على مدار العام الماضي».