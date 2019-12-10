الاتحاد الخليجي للتكرير يطلق مبادرة لتنمية مواهب قادة الجيل الجديد

المصدر: دبي - البيان

أطلق الاتحاد الخليجي للتكرير مؤخراً برنامج إرشاد وتوجيه الأفراد وحديثي التعيين، في مبادرة جديدة تهدف إلى تسريع خطى تنمية مواهب قادة الجيل الجديد لدى الشركات المؤسسة للاتحاد.

وفي الوقت الذي لا تزال التنمية المستدامة في قطاع النفط والغاز أولوية اقتصادية لدول المنطقة، يعد الإرشاد والتوجيه آلية فعالة لصقل مهارات القوى العاملة من الشباب الذين يجب أن يتقلدوا مناصب قيادية والمساهمة في قيادة التطور المستمر في هذا القطاع.

والبرنامج هو الأول من نوعه في قطاع النفط والغاز، حيث طورته من قبل لجنة التطوير والتنمية البشرية التابعة للاتحاد، وسيركز على تعظيم الاستفادة من شبكات الاتحاد المتنوعة وموقعه الريادي في القطاع لتسهيل وضمان انتقال الخبرات والمعرفة المتخصصة للجيل الجديد من القادة. وتم جمع المرشدين ودمجهم مع المتدربين على مستوى الشركات المؤسسة للاتحاد.