2.2 مليون زائر بريطاني متوقع تستقبلهم الإمارات في 2023

المصدر: دبي- البيان

توقعت أحدث التقارير المتخصصة في القطاع السياحي محافظة دولة الإمارات على مكانتها كأكثر الوجهات المفضلة في المنطقة للزوار البريطانيين، حيث تستعد لاستقبال نحو 2.23 مليون زائر بريطاني عام 2023، تليها المملكة العربية السعودية بواقع 251 ألف زائر، ثم عُمان 165 ألفاً ويأتي خلفها كل من البحرين والكويت بـ 159 ألفاً و5 آلاف زائر على التوالي.

ووفقاً للتقرير الصادر عن معرض سوق السفر العربي 2020 فإن عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع بنسبة 22% بين عامي 2018 و2024، مدفوعاً بزيادة عدد المسارات والرحلات الجوية المباشرة بين الوجهتين، وتوافر العروض والخصومات على أسعار تذاكر الطيران، وتزايد عدد المسافرين بهدف الترفيه.

بحث

وحسب البحث الصادر عن «كوليرز إنترناشيونال» شريك الأبحاث الرسمي لمعرض سوق السفر العربي الذي يقام في الفترة ما بين 19 إلى 22 أبريل 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، فإنه من المنتظر أن تستقبل دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.8 مليون زائر بريطاني بحلول عام 2024، أي بزيادة 500 ألف زائر عن عام 2018.

أعمال

وأظهرت الأرقام الصادرة عن معرض سوق السفر العربي 2019 ارتفاع عدد المندوبين والعارضين والزوار المهتمين بممارسة الأعمال التجارية وإبرام الصفقات مع المملكة المتحدة بنسبة 5%.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط.. لطالما تميزت العلاقات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تاريخياً بالمتانة والاستقرار لاسيما في قطاع السفر والسياحة من المتوقع أن تتعزز هذه العلاقات وتحقق مزيداً من النمو خلال السنوات الأربع المقبلة على الرغم من التقلبات الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المملكة المتحدة حالياً بسبب عزمها الخروج من الاتحاد الأوروبي وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 18.9% منذ 19 يونيو 2015.

6.3 مليارات دولار عائدات مالية

من المنتظر أن يولّد الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار البريطانيين إلى المنطقة عائدات مالية في قطاع السياحة والسفر تقدر بنحو 6.3 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2024، بزيادة قدرها 34% عن عائدات عام 2018، ودائماً حسب البيانات الصادرة عن كوليرز إنترناشيونال.

يشار إلى أن سوق السفر العربي يعد من أبرز الأحداث في قطاع السياحة والسفر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد استقبلت دورة عام 2019 نحو 40.000 متخصص في قطاعات السفر والسياحة والضيافة من 150 دولة.. كما شهد المعرض مشاركة أكثر من 100 جهة عارضة جديدة، وسجل أكبر مشاركة في تاريخه من قارة آسيا.