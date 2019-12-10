«أمازون» تطلق بطاقات الهدايا

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة أمازون الإمارات عن إطلاق بطاقة هدايا أمازون للعملاء والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع amazon.ae، إلى جانب أكثر من ألفي موقع في الإمارات. ويمكن للمتسوقين شراء بطاقات الهدايا عبر تسجيل الدخول إلى موقع amazon.ae، واختيار «بطاقات الهدايا» من الصفحة الرئيسية. كما ستتاح البطاقات في أكثر من ألفي موقع مختلف، مثل المتاجر الكبرى ومحطات الوقود المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة «أمازون» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يسرنا إتاحة بطاقات الهدايا للشراء من موقع amazon.ae أمام عملائنا في دولة الإمارات كوسيلة إضافية للدفع والتي توفر لهم مجموعة واسعة من خيارات الدفع التي تواكب احتياجاتهم. وعلاوة على مزاياها المتمثلة باستخدامها كهدية في مناسبات مثل أعياد الميلاد ومواسم الأعياد والعطلات.