«عزيزي» تستثمر 40 مليون درهم في عمليات مراقبة الجودة

المصدر: دبي - البيان

أكدت «عزيزي للتطوير العقاري»، التزامها إزاء عملائها وتحقيق التميز في عملياتها، من خلال استثمار 40 مليون درهم في إدارة مراقبة وضمان الجودة، مع مضاعفة عدد الموظفين في هذا المجال، وتطبيق المزيد من الخطط ومؤشرات الأداء الرئيسية.

وقامت الشركة التي تتخذ من عملائها المحور الرئيسي في كل عملياتها التشغيلية، بتعيين فريق من المهندسين المتخصصين للانضمام إلى أقسام التصميم والبناء، والإسهام في ضمان تطبيق أرفع المعايير العالمية.

وقال محمد راغب، المدير التنفيذي لقسم الهندسة في شركة عزيزي للتطوير: في إطار سعينا المستمر لتحقيق التميز، فإننا نسعى جاهدين لتحديد الطرق التي يمكننا من خلالها تحسين معايير الجودة لدينا باستمرار، كما نهدف إلى المساهمة في توفير الوحدات السكنية ومساحات التجزئة المبتكرة بأعلى مستويات الجودة للأجيال القادمة في دبي.